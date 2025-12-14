Ir al contenido principal

Procuraduría investiga al secretario TIC del Quindío por posible participación en política

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el secretario TIC de la Gobernación del Quindío, Jhon Mario Liévano Fernández, por su presunta participación indebida en política a favor de un candidato a la Cámara.

De acuerdo con información que se ha divulgado en las redes sociales, el funcionario y varios compañeros de gabinete habrían presentado al aspirante a la corporación aludiendo su cercanía con el gobernador actual.

La investigación del órgano de control disciplinario busca determinar si la conducta del funcionario y algunos de sus allegados constituye falta disciplinaria.

La Procuraduría se ha pronunciado en diferentes ocasiones advirtiendo a toda la función pública que no deben ni pueden incurrir en actos de militancia política a favor de ningún candidato a la Cámara de Representantes, Senado o Presidencia de la República,

