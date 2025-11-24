Ir al contenido principal

La Procuraduría General de la Nación indaga lo ocurrido en los municipios de Carmen del Darién y Bojayá por el hundimiento de una embarcación cisterna que transportaba cerca de 12 mil galones de ACPM, ocurrido el nueve de noviembre en el río Curbaradó, situación que ha generado una grave afectación ambiental y sanitaria en las comunidades ribereñas.

La investigación del Ministerio Público incluye también a la Corporación Autónoma Regional del Chocó ara el Desarrollo Sostenible del Chocó.

El ente de control disciplinario investiga las medidas tomadas en el plan de trabajo interinstitucional para la contención, mitigación y restauración ambiental.

Nota recomendada: Secretaría de Cultura de Cali abre proceso sancionatorio por demoras en la obra del Parque Pacífico

Se pidió además, dar a conocer los mecanismos de protección sanitaria y de información a las comunidades afectadas, de manera que sea posible promover su participación informada en las medidas de manejo y de contención adelantadas.

