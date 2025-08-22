Los constantes cortes de luz en los municipios del departamento del Chocó motivaron el interés de la Procuraduría General de la Nación para inspeccionar la manera como se está prestando el servicio en la región e indagar por posibles fallas.

El Ministerio Público solicitó a la Empresa Comercializadora y Distribuidora del Servicio de Energía Eléctrica (DISPAC) en Chocó, un informe técnico detallado sobre las causas estructurales, operativas o administrativas que han generado los cortes de energía en los últimos seis meses.

Así mismo pidió a la gerente del Consorcio Multienergético de la Costa y gestora de DISPAC, María Andrea Forero, dar a conocer las acciones preventivas y correctivas que se han adoptado y el plan de contingencia vigente.

Nota recomendada: Nace el Museo Afro y tendrá sede principal en Cali

En su comunicación, el ente de control requirió las estrategias de comunicación adelantadas para mantener informada a la población sobre los cortes programados, posibles imprevistos en la continuidad del servicio y las soluciones que están en curso.

