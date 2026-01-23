Ir al contenido principal

Procuraduría investiga si en la Gobernación del Magdalena se han prestado a temas de acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación previa para establecer si hay mérito para vincular de manera disciplinaria al exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ante las quejas presentadas en los medios de comunicación por supuesto acoso sexual a funcionarias de la entidad.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena decretó la práctica de pruebas, con el fin de establecer si existen denuncias previas, vínculos laborales y actuaciones penales relacionadas con los presuntos hechos materia de la indagación. 

La indagación previa tiene como objetivo esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y determinar si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria, garantizando en todo momento el debido proceso y los derechos de las partes involucradas.

Nota recomendada: Carlos Caicedo enfrenta escándalo por supuesto acoso sexual

