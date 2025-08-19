La Procuraduría General de la Nación investiga a un grupo de funcionarios adscritos a la ESE Hospital San Vicente de Arauca y a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UAESA) por un presunto uso indebido del avión ambulancia del departamento.

De acuerdo con el Ministerio Público, «la aeronave destinada para trasladar pacientes en Arauca hacia otras instituciones de mediana y alta complejidad del país estaría siendo utilizada por terceros y para otros fines diferentes a los convenios firmados».

El organismo de control ordenó la recolección de documentos contractuales, registros de vuelos y certificaciones de operación, con el fin de recaudar pruebas que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad disciplinaria de los funcionarios involucrados.