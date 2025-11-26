Ir al contenido principal

La Procuraduría inició una serie de acciones encaminadas a ejercer vigilancia activa y permanente al proceso de contratación del nuevo operador del alumbrado público de Cali.

El ente de control adelanta seguimiento al proceso de contratación que tiene como objetivo seleccionar el contratista que se encargará de prestar el servicio a partir de enero de 2026.  Lo anterior, con el ánimo de garantizar la debida transparencia y publicidad, al igual que se evidencie la libre concurrencia de proponentes, la selección objetiva y se asegure la idoneidad y experiencia de un contratista que proporcione la adecuada prestación del servicio de alumbrado público para todos los caleños.

El Ministerio Público hizo un llamado un llamado a la mayor cantidad de posibles prestadores del servicio, con el fin de ampliar las posibilidades de escoger el mejor socio en la modernización del alumbrado público de la ciudad.

Nota recomendada: Denuncian presuntas irregularidades en millonario para contratar el alumbrado en Cali

Así mismo, presentó sus consideraciones frente a los tiempos prudenciales que se deben tener en cuenta, con el fin de permitir el mayor número posible de proponentes e indagó por los mecanismos de transparencia y publicidad del proyecto.

