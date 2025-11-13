En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción impuesta al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por su presunta participación indebida en política.

El órgano de control disciplinario estableció que su rol como máxima autoridad podría ser determinante e incidir en el proceso electoral previsto para 2026.

Nota recomendada: Accidente en Vaupés de avioneta que transportaba funcionarios de la Registraduría

El Ministerio Público determinó que Vásquez Gómez estaría participando en varios actos políticos de campañas de precandidatos al Senado de la República, incluida su esposa, Laura Cristina Ahumada, quien aspira a una curul por el Pacto Histórico.