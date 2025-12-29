La Procuraduría General de la Nación suspendió durante un período de tres meses al gerente de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, Roger Mina Carbonero, por las presuntas irregularidades en proceso de contratación de prestación de servicios para optimizar el sistema de alumbrado público de la ciudad.

En el mismo proceso fue vinculado y suspendido gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti Avendaño.

El órgano de control disciplinario investiga si durante el proceso de selección de un aliado estratégico de EMCALI para la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad de Santiago de Cali se vulneró el principio de publicidad y si se cometieron irregularidades tales como la ausencia de un procedimiento claro para la selección del aliado estratégico.

Con la medida de suspensión temporal, el órgano de control busca evitar que se pueda presentar una reiteración de la conducta, evitar una eventual participación en procesos contractuales o desconozcan el cumplimiento de las normas relacionadas con este u otro negocio jurídico.

