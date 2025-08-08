A instancias de la Procuraduría General de la Nación, los responsables del proceso de remodelación, ampliación y construcción de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, que supera los $ 74.600 millones, anunciaron la entrega de un plan de celeridad que permitirá reducir el tiempo de ejecución de la obra, inicialmente previsto para cinco años.

En consecuencia, el proyecto tendría una reducción de 16 meses en su tiempo de ejecución, situación que beneficia a los ciudadanos del departamento del Guaviare que desde hace más de 40 años esperan contar con un hospital de alto nivel.

El anuncio se produjo durante una mesa técnica de trabajo convocada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare que viene adelantando un seguimiento preventivo a este proceso de contratación.

El ente de control continuará vigilando la ejecución de este bilateral para verificar que las modificaciones al plan de trabajo se adelanten sin obstáculos, según lo programado.