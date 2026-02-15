La propuesta planteada por el exsenador y hoy aspirante presidencial Roy Barreras, según la cual el presidente Gustavo Petro podría integrar una fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2026, ha abierto un intenso debate jurídico y político en Colombia. Aunque algunos sectores sostienen que no existe una prohibición expresa en la Constitución, distintos constitucionalistas advierten que la figura sería inviable por razones de fondo relacionadas con la prohibición de reelección y el diseño institucional del país.

El punto central de la discusión está en el artículo 197 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, que eliminó la reelección presidencial en Colombia. La norma establece que no podrá ser elegido presidente quien haya ejercido la Presidencia “a cualquier título”.

Si bien el texto menciona de forma explícita la imposibilidad de volver a ser presidente, no hace referencia directa a la Vicepresidencia. Sin embargo, expertos sostienen que una interpretación integral de la norma lleva a concluir que permitir a un expresidente ocupar la Vicepresidencia sería contrario al espíritu de la reforma constitucional.



Así lo explica, en diálogo con Confidencial Noticias, el exministro del Interior, Guillemo Rivera, quien señala que si bien la Carta Magna no es literal con la prohibición para la vicepresidencia, en la práctica la función del cargo lo haría evidente.



“Me parece que esa propuesta es inconstitucional por una razón, porque si bien la Constitución no prohíbe expresamente que un expresidente pueda ser elegido vicepresidente, la vocación de un vicepresidente es llegar a ocupar la presidencia en caso de falta absoluta del presidente”, refirió, antes de insistir en la inviabilidad de esta “reelección”.

“Sería una reelección por la puerta de atrás y la reelección está prohibida, es decir, la figura del vicepresidente está concebida para reemplazar al presidente. Y si la reelección presidencial está prohibida, pues no puede elegirse a un expresidente porque eso sería habilitar eventualmente a que ese expresidente se reelija como presidente”, agregó.

Es por ello que diversos juristas han advertido que permitir esta fórmula equivaldría a una ‘reelección inmediata indirecta’. Es decir, aunque el expresidente no sea elegido directamente como jefe de Estado, podría regresar al poder si el mandatario electo renuncia, fallece o queda inhabilitado.

Para ahondar en la idea, Confidencial Noticias consultó a Andrés Martínez, analista político, economista y director de ‘Ideas para Gobernar’, quien señaló que más allá de ser una estrategia para posicionar la candidatura de Barreras, la propuesta no tiene futuro en Colombia por múltiples factores.

“Estamos, creo yo, a merced de una operación política que busca posicionar a Roy Barreras como cuando en su momento Abelardo de la Espriella, antes de ser candidato, planteara la posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez fuera vicepresidente. Una discusión que en efecto no se dio porque no hubo allí ninguna manifestación de interés”, refirió Martínez.

De hecho, el analista político fue más allá y aseguró que la propuesta de Petro a la Vicepresidencia podría ser parte de la estrategia que ha desplegado el partido de Gobierno, casi desde el comienzo del mismo, para seguir tensionando una ruptura constitucional e institucional, generando conflictos con diversos órganos del Estado.

“Ya atacaron el Congreso y por supuesto necesitan también atacar la institución presidencial… atacan a las altas cortes con maniobras con errores jurídicos en la inscripción de sus listas… con este tipo de conversaciones o con los decretos de emergencia. Continúan poniendo como la lupa en las altas cortes, ¿no? tratando de demostrarnos por todas las formas que les resulta posible que la Constitución del 91 falló y preparan con ello el camino para una constituyente en el año 2026”, finalizó.

En conclusión, la propuesta de Barreras iría en contra del propósito de la reforma constitucional de 2015, que buscó cerrar definitivamente la puerta a la continuidad inmediata en el poder tras los debates que marcaron los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, periodos en los que la reelección estuvo vigente.

Más allá del debate sobre la intención política, la eventual elección de un expresidente como vicepresidente generaría un problema práctico. Si el presidente titular no pudiera ejercer el cargo, el vicepresidente estaría impedido para asumirlo debido a la prohibición constitucional. Esto podría derivar en un vacío de poder que tendría que resolverse mediante la sucesión prevista en la Constitución, lo que implicaría que el presidente del Congreso asuma temporalmente la jefatura del Estado..

Quienes defienden la viabilidad de la propuesta sostienen que la Constitución no prohíbe expresamente a un expresidente ser candidato a la Vicepresidencia. Sin embargo, los críticos argumentan que el derecho constitucional no puede interpretarse únicamente desde el silencio del texto, sino desde la coherencia interna y sus efectos prácticos.

