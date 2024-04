¿Qué hacía José Jaime Uscategui en Venezuela?

El representante a la cámara, José Jaime Uscátegui, regresó al país deportado desde Venezuela luego de que se le negara el ingreso.

El congresista viajó al país en calidad de veedor del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional con los respectivos permisos de la Cámara de Representantes y con el conocimiento de las cancillerías de Venezuela y Colombia.

Al llegar al Aeropuerto El Dorado, Uscategui rindió declaraciones a la prensa y dijo estar bien a pesar de que estuvo retenido por más de seis horas en Venezuela sin que se le permitiera comunicarse con su familia o sus allegados a través de su teléfono celular. Dijo además que el embajador de Colombia en Venezuela no hizo presencia ni ayudó para que se le permitiera regresar.

“Nadie se acercó a averiguar qué estaba pasando, me tocó esperar hasta este sábado 20 de abril a las 6 am para subirme en un avión y venirme a Bogotá, pasando por Panamá. Yo me encontré con el senador Iván Cepeda, él estaba enterado de mi asistencia. Mi único interés era averiguar sobre los secuestrados que tiene el ELN. Me dijeron que no estaba autorizado por el Gobierno venezolano y ahora me dicen que sí había una inconsistencia en la información, no hay ninguna. Yo envié mis documentos con más de un mes de anticipación”, afirmó.

Nota relacionada: Se desconoce el paradero del congresista José Jaime Uscategui