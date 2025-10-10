El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, visitó las instalaciones de XM S.A. E.S.P., operador del Sistema de Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, con el propósito de hacer seguimiento al comportamiento de los mercados eléctricos del país.

Durante la reunión se evaluó y analizó el comportamiento reciente del mercado de energía, los precios en el mercado mayorista y las condiciones de generación y transmisión eléctrica a nivel nacional.

De acuerdo con el superintendente, “Por instrucción del presidente Gustavo Petro estamos haciendo seguimiento permanente a los mercados de energía para garantizar que el sistema funcione con equidad y transparencia. La Superservicios trabaja para que las decisiones del mercado beneficien a los colombianos”, explicó.

El superintendente también participó en la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento (Cacsse), espacio en el que se revisó el avance del mantenimiento programado de la planta de regasificación SPEC, ubicada en Cartagena.