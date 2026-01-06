¿Quién es alias ‘Amaury’, el narco capturado que es solicitado en extradición por EE.UU.?

En el marco de la ofensiva permanente contra el narcotráfico transnacional, la Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de Amaury Santacruz Rodríguez, conocido con el alias de “Amaury”, señalado como uno de los operadores estratégicos del Clan del Golfo en el envío de droga hacia el exterior.

El detenido era requerido por la justicia de los Estados Unidos, que emitió una orden de captura con fines de extradición a través de la Corte del Distrito de Texas, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, alias “Amaury” cumplía un rol poco visible dentro de la organización criminal, coordinando rutas internacionales y articulando estructuras dedicadas al transporte de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína con destino, principalmente, a territorio estadounidense.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, señaló que esta detención representa un golpe significativo a las finanzas y a la capacidad logística del Clan del Golfo, al afectar uno de sus mecanismos de coordinación internacional.

Las investigaciones adelantadas por los organismos de inteligencia permitieron además vincular a esta estructura criminal con importantes incautaciones realizadas en la región. En operaciones conjuntas desarrolladas fuera del país, las autoridades lograron la incautación de 1,2 toneladas de cocaína en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica, cargamentos que, según las pesquisas, pertenecerían a la red liderada por el capturado.