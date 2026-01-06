Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Alejandro Poveda |

¿Quién es alias ‘Amaury’, el narco capturado que es solicitado en extradición por EE.UU.?

En el marco de la ofensiva permanente contra el narcotráfico transnacional, la Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de Amaury Santacruz Rodríguez, conocido con el alias de “Amaury”, señalado como uno de los operadores estratégicos del Clan del Golfo en el envío de droga hacia el exterior.

El detenido era requerido por la justicia de los Estados Unidos, que emitió una orden de captura con fines de extradición a través de la Corte del Distrito de Texas, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de estupefacientes.

Nota relacionada: Policía capturó a ciudadano británico buscado por Interpol

De acuerdo con las autoridades, alias “Amaury” cumplía un rol poco visible dentro de la organización criminal, coordinando rutas internacionales y articulando estructuras dedicadas al transporte de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína con destino, principalmente, a territorio estadounidense.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, señaló que esta detención representa un golpe significativo a las finanzas y a la capacidad logística del Clan del Golfo, al afectar uno de sus mecanismos de coordinación internacional.

Las investigaciones adelantadas por los organismos de inteligencia permitieron además vincular a esta estructura criminal con importantes incautaciones realizadas en la región. En operaciones conjuntas desarrolladas fuera del país, las autoridades lograron la incautación de 1,2 toneladas de cocaína en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica, cargamentos que, según las pesquisas, pertenecerían a la red liderada por el capturado.

Alejandro Poveda

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo