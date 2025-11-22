Confidencial Noticias
Autoridades del municipio de Mocoa, Putumayo, confirmaron la restitución del predio Sauces II, de 16 hectáreas, con la cual la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, podrá retomar el proyecto de vivienda para las familias afectadas por la avenida fluvio-torrencial de 2017.
La entidad dará paso a la construcción de la primera fase, que contempla 420 viviendas de las 909 previstas.
La restitución del predio donde se construirán las viviendas se desarrolló durante cinco días y avanzó de manera pacífica, con acompañamiento institucional permanente y el retiro voluntario de 120 familias que permanecían en el predio. Durante el proceso se garantizaron 300 trasteos de bienes y materiales, sin costo para las familias.
Esta labor en el predio Sauces II permite retomar el proceso de reconstrucción de Mocoa y cumplirles a los damnificados, quienes llevaban más de ocho años esperando por una vivienda segura, digna y planificada.