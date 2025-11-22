Autoridades del municipio de Mocoa, Putumayo, confirmaron la restitución del predio Sauces II, de 16 hectáreas, con la cual la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, podrá retomar el proyecto de vivienda para las familias afectadas por la avenida fluvio-torrencial de 2017.

La entidad dará paso a la construcción de la primera fase, que contempla 420 viviendas de las 909 previstas.

La restitución del predio donde se construirán las viviendas se desarrolló durante cinco días y avanzó de manera pacífica, con acompañamiento institucional permanente y el retiro voluntario de 120 familias que permanecían en el predio. Durante el proceso se garantizaron 300 trasteos de bienes y materiales, sin costo para las familias.

Esta labor en el predio Sauces II permite retomar el proceso de reconstrucción de Mocoa y cumplirles a los damnificados, quienes llevaban más de ocho años esperando por una vivienda segura, digna y planificada.