Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Autoridades del municipio de Mocoa, Putumayo, confirmaron la restitución del predio Sauces II, de 16 hectáreas, con la cual la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, podrá retomar el proyecto de vivienda para las familias afectadas por la avenida fluvio-torrencial de 2017.

La entidad dará paso a la construcción de la primera fase, que contempla 420 viviendas de las 909 previstas.

La restitución del predio donde se construirán las viviendas se desarrolló durante cinco días y avanzó de manera pacífica, con acompañamiento institucional permanente y el retiro voluntario de 120 familias que permanecían en el predio. Durante el proceso se garantizaron 300 trasteos de bienes y materiales, sin costo para las familias.

Nota recomendada: Bebé murió ahogado en Riosucio (Chocó)

Esta labor en el predio Sauces II permite retomar el proceso de reconstrucción de Mocoa y cumplirles a los damnificados, quienes llevaban más de ocho años esperando por una vivienda segura, digna y planificada.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«He sentido que Colombia ha retrocedido»: Ingrid Betancourt

| Confidencial Noticias | , , ,
La excongresista y excandidato presidencial, Ingrid Betancourt, en entrevista para Confidencial Noticias explica las motivaciones que le llevaron a tomar la decisión de regresar de nuevo a la arena electoral buscando una curul en el Senado de la…
Siga leyendo

Procuraduría deja a Daniel Quintero por fuera del juego electoral

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción impuesta al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por seis meses por participación en política. Los hechos se remontan a su Alcaldía en Medellín, cuando Quintero publicó un video con el…
Siga leyendo

La propuesta de Petro para Venezuela

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en su idea de establecer un «gobierno de transición compartido» en Venezuela antes de convocar elecciones libres «sin presiones indebidas» ya sea en forma de bloqueos, sanciones económicas, o exclusión…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin rector a la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | , ,
Un fallo del Consejo de Estado dejó por fuera del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia a Leopoldo Múnera. En la sentencia de única instancia, la Sección Quinta consideró que hubo irregularidades en su nombramiento, determinando que solo…
Siga leyendo

Sigue la pelea entre los Verdes por la cabeza de lista al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con los resultados de la encuesta contratada por la Alianza Verde para decidir quien debería encabezar la lista al Senado, el senador Jota Pe Hernández cuenta con mayor respaldo al interior del partido. El estudio le da a Jota Pe Hernández el…
Siga leyendo