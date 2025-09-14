Ir al contenido principal

Red de Veedurías pide a la Procuraduría vigilar adjudicación de contrato de transporte del personal de la Refinería de Cartagena

La Red de Veedurías de Colombia, presidida por Pablo Bustos, emitió una alerta pública tras recibir de manera anónima una denuncia ciudadana que advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Servicio de Transporte Terrestre Público Especial para el personal de la Refinería de Cartagena.

Según la información recibida, habría indicios de un posible acuerdo previo entre varias empresas oferentes —entre ellas HB, Amtur, Transmamonal y OAT— con el fin de repartirse o asegurar la adjudicación del contrato, lo que representaría una violación a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de condiciones en la contratación pública.

De confirmarse estos hechos, se trataría de una simulación de pluralidad de oferentes, pues a pesar de parecer un proceso abierto, en la práctica podría estar manipulado mediante acuerdos ocultos entre los participantes. Esta situación, de comprobarse, podría constituir una grave irregularidad administrativa con implicaciones legales.

Ante esto, la Red de Veedurías ha solicitado de manera formal a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que inicien un seguimiento exhaustivo a cada fase del proceso contractual. “La ciudadanía merece procesos de contratación limpios y transparentes, especialmente cuando se trata de servicios estratégicos en una de las refinerías más importantes del país”, señaló la entidad.

Confidencial Noticias

[email protected]
