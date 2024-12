Regaño de Gustavo Petro a Francia Márquez

El presidente, Gustavo Petro, en un acto público regañó a la vicepresidenta de la república y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, por los pocos resultados que arroja la entidad a pesar del abultado presupuesto con el que cuenta para su funcionamiento.

“No me gusta que para el tercer año de gobierno el discurso sea ‘vamos a’, porque remite al futuro, remite a una promesa, y un gobierno que empieza el tercer año ya no promete. Hace, cumple, luego el balance. El punto es qué hemos hecho, no qué vamos a hacer. Y creo que hay un déficit de hechos”, dijo.

El primer mandatario en medio de su llamado de atención hizo énfasis en la atención al habitante de calle en las principales ciudades del país. ¿dónde está el Ministerio de la Igualdad allá?, preguntó.

Petro hizo un llamado para en su tercer año de Gobierno se pase del discurso a la acción.