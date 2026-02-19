Ir al contenido principal

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que en el departamento de Córdoba no se suspenderán las elecciones a Senado y Cámara que se realizarán el próximo 8 de marzo, a pesar de los desastres causados por las lluvias en algunos municipios.

Sin embargo, anunció el traslado de mesa de un total de 22 puestos de votación en la capital cordobesa y
los municipios de Cereté, Lorica y Tierralta.

En Montería, se trasladarán 19 puestos de votación: 15 en el área urbana y 4 en el área rural. En los demás municipios se realizará el traslado de un puesto de votación.

“Debemos garantizar los derechos políticos de los ciudadanos afectados por la ola invernal en Córdoba. Por esta razón, se trasladarán 22 puestos de votación en Córdoba para que los ciudadanos cuenten con todas las condiciones y garantías para ejercer su derecho al voto”, sostuvo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

