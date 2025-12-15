Ir al contenido principal

El Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, lograron el rescate de 71 empleados de una mina, en zona rural de Maripí, Boyacá, quienes había sido secuestrados en su lugar de trabajo por un grupo criminal.

63 trabajadores mineros y ocho miembros de la empresa de vigilancia, recuperaron su libertad tras el despliegue de un completo dispositivo de seguridad de las Fuerzas Militares y la Policía.

Los captores, durante su maniobra ilegal destruyeron el sistema de videovigilancia de la mina, tras la ruptura intencional de la fibra óptica, dificultando la labor de las autoridades.

Sin embargo, en la madrugada de este sábado 13 de diciembre se produjo el rescate de los ciudadanos, sanos y salvos.

De igual manera fueron capturados ocho individuos, de los cuales cuatro fueron trabajadores de la empresa. A ellos les fueron incautadas siete armas de fuego, equipos de comunicaciones, explosivos y herramientas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización.

