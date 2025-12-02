Ir al contenido principal

La Policía Nacional confirmó el rescate del hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecieron 15 días en cautiverio tras haber sido secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío (Cauca).

El rescate se logró en una operación en la que participaron unidades del GAULA, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales – GOES, el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, logrando el rescate sano y salvo de estas dos personas.

El operativo tuvo lugar en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron de manera táctica, garantizando la liberación de las víctimas y logrando, además, la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro.

Nota recomendada: Ejército evita un secuestro masivo en la vía Panamericana

os secuestradores serían integrantes del Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.

Durante el operativo se incautó una pistola calibre 9 mm, elemento clave que será puesto a disposición de la autoridad judicial para fortalecer el proceso investigativo y las imputaciones correspondientes.

Confidencial Noticias

[email protected]
