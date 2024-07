Respaldo de otros partidos a Katherine Miranda levanta ampolla al interior de la Alianza Verde

Una carta firmada por los representantes a la cámara Cristian Avendaño, Catherine Juvinao, Alejandro García, Elkin Ospina, Carolina Giraldo, Juan Sebastián Gómez, Carlos Vallejo, Daniel Carvalho, Julia Miranda Londoño y Jennifer Pedraza, respaldando la candidatura de Katherine Miranda a la Presidencia de la Cámara de Representantes comienza a levantar ampollas al interior de la Alianza Verde.

La misiva en respaldo a Miranda la firman el grupo de congresistas a nombre de la Coalición Verde – Centro Esperanza que se armó para apoyar la candidatura a la presidencia de la república del entonces candidato, Sergio Fajardo, la que en su momento fue rechazada por la representante Katherine, quien no quiso seguir la línea de su partido Alianza Verde y prefirió ser la jefa de debate de Gustavo Petro.

El exsenador Antonio Sanguino reclamó desde su cuenta de X porque la decisión del partido en torno a quien será el candidato o candidata a la Presidencia de la Cámara se debe dar al interior de la Alianza Verde y no a través de una carta a nombre de una coalición que según el, “hoy no existe”.

Preguntas desde corazón Verde a Sec Gral @JaimeNavarroWo copresidentes @navarrowolff y Rodrigo Romero, secretarios Senado @GregorioEljachP y @Jaime_Lacouture : 1. Existe la bancada o coalición Centro Esperanza? 2. Actúa como tal, se reúne, toma decisiones respecto a votaciones y… — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) July 9, 2024

La representante a la cámara, Martha Alfonso, quien aspira al cargo y quien podría tener el apoyo del Gobierno dijo a sus colegas que la decisión del Verde debe ser interna.

“Hoy los busca para tener unas mayorías en las que no pensó cuando hizo el acuerdo para ella; por eso la decisión debe ser interna del Partido Verde, no porque los desconozca a ustedes porque les aprecio y valoro mucho, sino porque ella no hizo el acuerdo incluyéndolos y hoy si los convoca para tener las mayorías que dentro de su bancada verde no tiene”, afirmó.

La carta que circula en redes sociales está firmada a nombre de los partidos Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso Ciudadano y al parecer, tiene el respaldo del senador Humberto de la Calle, lo mismo que del exgobernador Sergio Fajardo, la retwittearon.