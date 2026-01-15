Con la aprobación de las vigencias futuras extraordinarias por 1.7 billones, la Asamblea de Antioquia aseguró el proyecto de reactivación Sistema Férreo Multipropósito de Antioquia.

De esta manera se podrá avanzar en la primera fase de la iniciativa que incluye la construcción del tramo Bello–Barbosa, de 29,8 kilómetros de vía sencilla, y que se integrará con la Línea A del Metro de Medellín y estaciones en municipios del norte del Valle de Aburrá.

La ponencia al proyecto de ordenanza fue presentada por los diputados Juan Esteban Villegas y Jonathan Roldán, con la idea de beneficiar cerca de 56 municipios en el departamento de Antioquia. asegurando un mejor transporte urbano en el corredor por donde pase, junto con los sistemas de cargas reduciendo costos logísticos, tiempos de conexión y generando beneficios económicos, sociales y ambientales para el departamento. .

Por su parte, el diputado Jonathan Roldán destacó que: “La muy buena voluntad política de este gobierno, nos ha permitido empezar a dar pasos certeros en la ilusión de un montón de habitantes del norte del departamento, como Copacabana, Barbosa y Girardota, además a futuro podemos conectar con el Río Magdalena”

El proyecto férreo está planteado en tres grandes tramos. El primero corresponde a un segmento de 99,6 kilómetros entre La Pintada y Caldas, con un costo estimado de $5,6 billones. El segundo tramo abarca 63 kilómetros entre Caldas y Barbosa y tendría un valor aproximado de $8,33 billones. El tercero comprende 127,5 kilómetros entre Barbosa y Puerto Berrío, con una inversión cercana a los $8,77 billones.

De manera complementaria, el corredor férreo se ha organizado en dos etapas, cuyo valor total asciende a $11,63 billones a precios constantes de 2025. La primera etapa contempla un corredor de 29,8 kilómetros entre Bello y Barbosa, con una inversión estimada de $2,6 billones, mientras que la segunda corresponde al tramo entre Barbosa y Puerto Berrío, valorado en $8,77 billones.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la idea es arrancar con el tramo entre Bello y Barbosa, o a través de una alianza público-privada dar paso a la construcción global del proyecto entre Caldas y Puerto Berrio.

“Es una decisión para que el departamento, con recursos propios, pueda estructurar el proyecto, buscar un socio estratégico y avanzar hacia una alianza público-privada”, aseguró el mandatario local.

Nota recomendada: Teleantioquia fue el canal regional más visto en el 2025