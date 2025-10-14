El robo de vehículos sigue consolidándose como una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana en Colombia. Según cifras recientes de la Policía Nacional, entre junio y agosto de 2025 se reportaron 2.194 hurtos de vehículos y 8.030 de motocicletas, reflejando una preocupante tendencia en diferentes regiones del país.

Un informe de SVR (Recuperación de Vehículos Hurtados), elaborado por Ituran Colombia con base en el monitoreo de su flota protegida, revela patrones alarmantes en cuanto a las zonas, horarios, modalidades y tipos de vehículos más afectados por este delito.

Vehículos particulares, el principal blanco de los delincuentes

El estudio destaca que los vehículos de uso particular, como automóviles, camionetas y camperos, concentraron el 62.5% de los casos. Les siguen los camiones con un 35%, y en menor proporción las motocicletas, con solo un 2.5%.

La alta circulación de estos automotores, su facilidad de comercialización en mercados ilegales y los bajos niveles de protección tecnológica explican esta tendencia. Además, muchos propietarios de vehículos particulares no cuentan con sistemas de rastreo o seguridad avanzada, lo que los convierte en blancos fáciles para las bandas delincuenciales.

Bogotá, Antioquia y la Costa Caribe, las zonas más golpeadas

Las áreas urbanas concentran la mayoría de los robos. Bogotá y su área metropolitana encabezan la lista con el 30% de los casos, seguida de Antioquia (18.5%), Atlántico (11%) y Valle del Cauca (10.5%).

Según el informe, la alta densidad vehicular, la intensa actividad comercial y la movilidad constante facilitan las operaciones criminales, permitiendo a los delincuentes evadir controles y movilizar rápidamente los vehículos hurtados.

Los robos ocurren en horas de alta actividad urbana

Contrario a lo que muchos creen, los robos no se concentran en la madrugada. El 38% de los casos ocurre entre las 12:00 p.m. y 6:00 p.m., y el 33.5% entre las 6:00 a.m. y 12:00 p.m., es decir, en las horas de mayor movimiento urbano, cuando la atención está dispersa y el delito puede pasar desapercibido.

Modalidades de hurto: del engaño al atraco directo

El 50% de los reportes atendidos corresponde a casos preventivos, donde finalmente no se confirma el hurto del vehículo. Esto incluye olvidos en la ubicación, traslados por grúa o confusiones similares. Sin embargo, el 27% de los robos fueron reales, cometidos mediante abuso de confianza, una modalidad que evidencia la sofisticación de las bandas al aprovechar relaciones personales o laborales.

El restante 23% se ejecutó mediante modalidades tradicionales como atraco directo, halado, escopolamina, engaños o fraudes en contratos de arriendo, manteniéndose como riesgos latentes para los conductores.

Factores que aumentan la vulnerabilidad

El informe de Ituran Colombia identifica varios factores que incrementan el riesgo de hurto: Parqueo inseguro, especialmente en vía pública sin vigilancia; zonas de alto riesgo sin cámaras, vigilancia o control policial; exceso de confianza, permitiendo el acceso de desconocidos bajo excusas como servicios de carga; falta de accesorios de seguridad como botón de pánico o sistemas de bloqueo remoto.

Ausencia de protocolos internos en flotas o empresas de transporte, dificultando una reacción rápida.

La tecnología como aliada: 96% de recuperación en menos de una hora

Frente a este panorama, Ituran Colombia reporta una tasa de recuperación del 96% de vehículos y motocicletas hurtadas en su flota protegida, con un tiempo promedio de 31 minutos desde el momento del reporte.

“Estos datos reflejan tanto el nivel de riesgo al que se enfrentan los conductores como la eficacia de la tecnología y el acompañamiento experto. En Ituran seguimos comprometidos con brindar seguridad real, trabajando de la mano con nuestros usuarios y autoridades para reducir el hurto vehicular en el país”, señala Ituran Colombia.

El incremento en el hurto de vehículos durante 2025 exige una respuesta coordinada entre autoridades, ciudadanos y empresas de seguridad. La implementación de tecnologías avanzadas de rastreo, geolocalización y monitoreo en tiempo real es hoy más necesaria que nunca para proteger tanto la inversión de los propietarios como la integridad de los conductores.

