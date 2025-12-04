Ir al contenido principal

El sistema de medios RTVC, en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025 firmó la resolución que permite otorgar la licencia a las mujeres trabajadoras el derecho a una licencia remunerada por los cólicos menstruales incapacitantes, siempre que se demuestre con certificado médico.

De esta manera, cualquier mujer que preste sus servicios en cualquiera de las áreas del sistema de medios, podrá quedarse en su casa durante uno o dos días mientras pase por los momentos más intensos de esta etapa.

“En RTVC, el bienestar menstrual es un derecho. Como gerente general del Sistema Nacional de Medios Públicos del Estado Colombiano, procedo a firmar la resolución 273 por la cual se implementa un día de permiso remunerado y dos días de trabajo en casa para mujeres y personas menstruantes, funcionarias públicas de RTVC”, señaló el gerente de la entidad Hollman Morris.

La licencia, según la reforma laboral, la podrán reclamar aquellas mujeres con síntomas incapacitantes y que cumplan con los requisitos de la ley, como presentar un certificado médico que confirme la condición médica.

