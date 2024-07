Santos ratifica su No a la idea de convocar a una Constituyente

En un video publicado en redes sociales, el expresidente Juan Manuel Santos dijo no estar de acuerdo con la propuesta del Gobierno Nacional de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente porque no existen ni los tiempos ni los votos, pero especialmente porque no se le ha dicho al país, qué es o que se desea cambiar.

Dijo además que no es cierto que el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, participe en el Gobierno Nacional como cuota suya o del santismo, afirmando además que “el santismo no existe”.