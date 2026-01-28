Confidencial Noticias
La aerolínea Satena confirmó el hallazgo del avión que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña en zona rural del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander.
El avión de matrícula HK4709 desapareció del radar a las 11:54 a. m., minutos después de haber despegado a las 11:42 a. m.
A través de un comunicado Satena confirmó el lamentable fallecimiento de las 15 personas que viajaban, entre ellos, el representante a la cámara, Diógenes Quintero Amaya, su asistente, Natalia Acosta Salcedo y el candidato Carlos Salcedo.
