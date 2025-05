La vicepresidenta Francia Márquez dio a conocer sus diferencias con el gobierno del presidente Gustavo Petro, del que ella misma hace parte por elección popular.

Se llegó a pensar que Francia Márquez podría abandonar el cargo para que el que fue elegida por voto popular, luego de sus quejas expresadas en el polémico consejo de ministros televisado, que sirvió de escenario para que el país conociera el poco amor que existe entre sus integrantes. Sin embargo -no fue así-, la vicepresidenta continúa en su lugar, a pesar de salir del Ministerio de la Igualdad, entidad que creó desde cero y que hasta el momento no arroja ningún resultado y si ha recibido muchas críticas, no solo por su baja ejecución sino además porque duplica funciones con otras instituciones.

En las últimas horas la vicepresidenta aseguró que su tarea no ha sido fácil y dio a entender que no se le ha valorado al interior del Gobierno Nacional, en donde según ella, hay racismo y machismo al mismo tiempo.

“No ha sido fácil mi tarea como vicepresidenta, gobernar en un país que tiene un estado racial y con un gobierno que también práctica el racismo y el patriarcado”, afirmó.

Dijo además que ha encontrado muchos obstáculos que no le han permitido demostrar su capacidad. «“me he encontrado con muchos obstáculos para realizar esos sueños y esperanzas para mi pueblo”, señaló.

Aseguró también que le han facilitado los recursos necesarios para hacer realidad los proyectos que diseñó desde la Vicepresidencia de la República para la población de la región del Pacífico.

“Trabajo que he hecho con mucho esfuerzo, pero sin garantías. Me ha tocado llegar a los territorios y tocarle la puerta a un alcalde para que financien una reunión de coordinación interinstitucional”, aseguró.

Fuentes consultadas por Confidencial Noticias en el Palacio de Nariño aseguran que las relaciones entre el presidente y su vicepresidenta son cada vez más lejanas. Sin embargo, ven muy difícil que Francia Márquez renuncie al cargo y que Gustavo Petro lo permita, porque de ser así, el primer mandatario deberá presentar opciones al Senado de la República para que elija un vicepresidente, Corporación que podría terminar eligiendo alguien que no le sea cercano.

Entre tanto, Francia Márquez deberá cumplir con las tareas que Gustavo Petro le asignó, muy posiblemente como ella misma lo asegura, «con pocos recursos».