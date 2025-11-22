Ir al contenido principal

Secretaría de Cultura de Cali abre proceso sancionatorio por demoras en la obra del Parque Pacífico

La Secretaría de Cultura de Cali abrió un proceso sancionatorio contra la Unión Temporal Parque Pacífico por presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato de construcción de la obra del Parque Pacífico.

La decisión se tomó luego de varias revisiones, comités de obra, reuniones y labores de seguimiento, en donde se estableció que el contratista no podrá cumplir los plazos establecidos.

La decisión se adopta luego de que, en el segundo semestre de 2025, el contratista asegurara contar con la capacidad para continuar la obra y entregarla en el último trimestre del año. Por lo anterior, tras varias revisiones, comités de obra, reuniones y labores de seguimiento, la Secretaría presume que el contratista no podrá cumplir los plazos establecidos y mantiene retrasos significativos que comprometen la continuidad del proyecto y la adecuada ejecución de su presupuesto.

Durante las visitas técnicas realizadas por el equipo especializado de la Secretaría de Cultura, se evidenció atrasos en las fachadas de las cocinas, la fundición de pisos internos y externos, la estructura metálica inconclusa en la marquesina B, entre otros que serán revisados en la audiencia pública.

