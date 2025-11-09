Ir al contenido principal

Las autoridades han confirmado que cinco militares han sido secuestrados por un «grupo armado ilegal» en el departamento de Arauca.

En esa región del país, limítrofe con Venezuela, operan efectivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC que lidera el guerrillero Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’

El incidente, ha confirmado la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X, ha ocurrido en Santo Domingo (Tame) cuando el vehículo público en el que viajaban los militares fue interceptado por este grupo, que obligó a los uniformados a bajarse del vehículo con destino desconocido.

Nota recomendada: Liberan los dos soldados secuestrados en el Meta

«Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas y reiteramos nuestra disposición para acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar su libertad y de todas las personas secuestradas», ha añadido la Defensoría.

Europa Press

PORTADA

«No veo el país como lo miran los contradictores del Gobierno»: Guillermo Rivera

| Confidencial Noticias |
El exministro del Interior y exembajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre la situación del país, dejando claro que su manera de ver a Colombia, es muy diferente a la del pesimismo y de los…
¿Por qué se pelean ahora en el Centro Democrático?

| Confidencial Noticias |
Una vez más salieron a flote las diferencias entre los precandidatos del Centro Democrático, que aspiran a alzar las banderas del uribismo en la campaña presidencial de 2026. En esta ocasión, la disputa la inició el precandidato Miguel Uribe Londoño,…
Miguel Uribe Londoño promete culminar obras en Antioquia como el Túnel del Toyo

| Confidencial Noticias |
El precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, en su reciente visita en el departamento de se comprometió a que sí es elegido presidente de la república, se dará a la tarea de culminar las obras que son importantes para la región como la…
Petro confirma incautación al narcotráfico en mar abierto y crítica bombardeos de Trump

| Europa Press |
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la incautación de 1,8 toneladas de cocaína en una operación conjunta con El Salvador, ejecutada en las aguas del océano Pacífico, que se ha saldado «con cero muertos», en una velada crítica a las operaciones…
«Ningún funcionario público puede alzarle la mano a un candidato en campaña»: Procurador

| Confidencial Noticias |
En el podcast La Lupa Confidencial de Confidencial Noticias, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explica el llamado que hace junto al registrador, Hernán Penagos, para que se calmen los ánimos en medio de la campaña política y se ejerza una…
