Las autoridades han confirmado que cinco militares han sido secuestrados por un «grupo armado ilegal» en el departamento de Arauca.

En esa región del país, limítrofe con Venezuela, operan efectivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC que lidera el guerrillero Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’

El incidente, ha confirmado la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X, ha ocurrido en Santo Domingo (Tame) cuando el vehículo público en el que viajaban los militares fue interceptado por este grupo, que obligó a los uniformados a bajarse del vehículo con destino desconocido.

«Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas y reiteramos nuestra disposición para acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar su libertad y de todas las personas secuestradas», ha añadido la Defensoría.