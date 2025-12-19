Las autoridades señalan a José Sánchez Navarro, alias Wilser, el cabecilla principal del frente Camilo Torres ELN como el determinador del ataque con drones a la unidad militar en Aguachica, Cesar.

Es este ataque siete soldados del Ejército Nacional murieron 4 resultaron resultaron heridos y se encuentran en atención médica especializada y un total de 26 uniformados fueron reportados como heridos que no revisten gravedad.

Nota recomendada: Desactivan varios cilindros bombas hallados al interior de un vehículo en Popayán

El ministro de Defensa reconoció que los drones se han convertido en un instrumento de amenaza permanente para la seguridad nacional. A su turno, el presidente de la república, Gustavo Petro, anunció la inversión de 1 billón de pesos para equipamiento tecnológico de las Fuerzas Militares y de esta manera contrarrestar la acción de los grupos terroristas.

Los uniformados asesinados fueron los siguientes: