Superservicios pide al Senado apoyar la modificación al marco regulatorio de tarifas de energía

En el marco de la instalación de la Comisión Accidental permanente de la Comisión V del Senado de la República, que hace seguimiento a la intervención de la empresa Air-e, el Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar la prestación del servicio de energía en la región Caribe.

El Superintendente señaló que la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe se encuentra inmersa, desde hace ya muchos años, en un círculo vicioso caracterizado por bajos niveles de recaudo y altos niveles de pérdidas que ha impedido su avance.

“La intervención de Air-e responde a la necesidad de contrarrestar esa dinámica, avanzando en soluciones estructurales, acompañadas de un marco regulatorio adecuado, que beneficien directamente a los usuarios” señaló Durán Carrón.

El Superintendente le hizo un llamado al Senado de la República y a los demás actores del sistema para que apoyen la modificación del marco regulatorio de las tarifas de energía en Colombia, con el fin de que las empresas intervenidas puedan contar con normas especiales, ya que no pueden competir en igualdad de condiciones con otras que funcionan de manera regular.

Precisamente un reflejo de este tipo de situaciones es la empresa Air-e, cuyo bajo nivel de cumplimiento de inversiones —apenas un 19% en el año 2024— puso en riesgo la sostenibilidad del sistema. Esta situación ha sido reconocida por distintos actores, quienes coinciden en que sin inversiones es muy difícil
sostener una operación adecuada.

Durán resaltó que los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira hoy están pagando tarifas más bajas en comparación con otros mercados, lo cual ha sido posible gracias a la intervención de la Superservicios, que busca proteger los derechos de los usuarios y asegurar un servicio justo y eficiente.

