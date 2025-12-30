Un estudio reciente de CNC Ratings, elaborado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Claro media, reveló los eventos regionales más vistos en la televisión colombiana entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2025. El informe destaca el liderazgo de Teleantioquia, que concentró la mayor cantidad de transmisiones con alto desempeño en audiencia, seguido por Telepacífico y Telecaribe, que también lograron posicionar contenidos de gran impacto regional.

El ranking lo encabeza el Desfile de Silleteros, transmitido por Teleantioquia, con un rating de 0,43% y 184.671 espectadores. En el segundo lugar se ubicó la Serenata desde el corregimiento de San Antonio de Pereira, con 0,39% y 167.527 televidentes, confirmando el fuerte interés del público por las celebraciones tradicionales antioqueñas.

Entre otros eventos destacados figuran el Carnaval de Barranquilla 2025, emitido por Telecaribe, con 0,36% de rating, así como varias serenatas transmitidas por Teleantioquia desde distintos municipios y centros comerciales, con audiencias que oscilaron entre 153.559 y 167.527 espectadores. En otras regiones, el Caribe mantuvo protagonismo con transmisiones del Carnaval de Barranquilla, mientras que en el Pacífico sobresalió el Carnaval de Negros y Blancos, emitido por Telepacífico.

Los resultados confirman que la televisión regional continúa siendo un pilar para la identidad cultural del país. A través de la transmisión de fiestas, desfiles y celebraciones locales, canales como Teleantioquia refuerzan el vínculo con las comunidades, promueven las tradiciones y consolidan un modelo de programación cercano y representativo para las audiencias colombianas.

