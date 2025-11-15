El departamento del Cauca es blanco de ataques por parte de las disidencias de las Farc en varios puntos de la vía Panamericana.

En el sector de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, fue atacada la estación de Policía con drones, según lo ha denunciado la población que habita en el sector.

También se denunció presencia de las disidencias en Pescador, en el municipio de Caldono en donde se estaría obligando a los conductores de vehículos de carga a atravesar sus carros en la vía para impedir el paso.

Nota recomendada: El Ejército cuidará de Cundinamarca durante el festivo

Otro punto donde hay hostigamientos es el sector de La Agustina, en Santander de Quilichao, donde se han instalados retenes ilegales y se amenazan e intimidan a los conductores.