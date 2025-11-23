Gobernación del Tolima lidera la llegada del primer Women Economic Forum Regional: un hito por la equidad y la autonomía de las mujeres.

«La Gobernación del Tolima sigue dando pasos firmes para posicionar al departamento como referente nacional en políticas de equidad y protección de las mujeres.»

Nota recomendada: Ibagué será la sede del primer Women Economic Forum Regional en Colombia

Bajo el liderazgo de la gobernadora Adriana Magali Matiz y de la Secretaría de la Mujer del Tolima, Ibagué será sede del primer Women Economic Forum Colombia LATAM Regional Tolima 2025, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre. Un hecho que fortalece la agenda de empoderamiento femenino en el departamento y abre un nuevo capítulo en la participación de las mujeres en la vida económica y social del territorio.

La iniciativa, respaldada por la presidenta del WEF Colombia, Marisol Pabón Rodríguez y su asesora, María Eugenia Saldarriaga, aterriza en el Tolima con un propósito claro: abrir caminos para que más mujeres fortalezcan su autonomía económica, asuman liderazgos y cuenten con entornos más seguros y libres de violencias.

“El WEF es el foro de economía de la mujer más grande a nivel global (…) Tendremos una agenda de gran impacto para llevar a esta región información de valor que es tan necesaria para nuestras mujeres”, afirmó Marisol Pabón Rodríguez, presidenta del Women Economic Forum Colombia.

Bajo el lema “Valientes, Mujeres que Abren Caminos. Liderando Acciones por la Equidad y Enfrentando las Violencias de Género en Todas sus Formas”, el evento se consolida como una extensión del trabajo que adelanta la Gobernación del Tolima para garantizar derechos, prevenir violencias y promover oportunidades reales para las mujeres.

Para Sandra Mahecha, secretaria de la Mujer del Tolima, “Esta es la oportunidad de seguir avanzando en lo más importante: que nuestras mujeres fortalezcan su independencia económica”.

La Secretaría de la Mujer busca que este foro trascienda lo discursivo y convoque a instituciones, empresas, liderazgos femeninos y ciudadanía a un compromiso colectivo: reconocer, visibilizar y actuar frente a las violencias basadas en género, promoviendo relaciones más respetuosas, igualitarias y libres de estereotipos.

El WEF Regional Tolima será un espacio de conexión, diálogo y sensibilización diseñado para movilizar voluntades y fortalecer el tejido institucional. Un escenario para reafirmar que la transformación social nace desde los territorios, y que el Tolima está decidido a liderar esta conversación.

La invitación está abierta para quienes deseen ser parte de esta jornada histórica para el departamento.

Las personas interesadas pueden confirmar su participación en el siguiente enlace:

https://forms.cloud.microsoft/r/npCusjrZHH