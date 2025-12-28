Una lancha que transportaba 40 personas por la ruta marítima que va desde el puerto de Buenaventura, en el Valle, con destino al municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca, se volcó causando una tragedia que dejó cuatro muertos, dos de ellas, menores de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Sael Cardona Sinisterra, de tres meses de nacido; Isabella Escobar Sinisterra, de siete años; Simón Sinisterra Baltan, de 78 años, y Rosa Helena Amu Sinisterra.

De acuerdo con las autoridades, «las condiciones meteorológicas y marítimas adversas registradas en los últimos días, con fuerte oleaje, habrían dificultado la navegación». No se descarta alguna falla mecánica o la presencia de algún objeto flotante.

