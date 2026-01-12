Ir al contenido principal

Un accidente en la vía que comunica a Bucaramanga con Matanza terminó con la vida de Ervin Lizcano Garcés, conductor de una camioneta Chevrolet D-Max de placas FVN-470.

Las primeras hipótesis señalan que Lizcano Garcés perdió el control del vehículo y terminó cayendo al afluente, cerca del Ecoparque El Espino.

La camioneta quedó atascada entre las piedras en toda la mitad del río y al parecer, el conductor fue arrastrado por la fuerte corriente. El cuerpo de Ervin Lizcano Garcés fue encontrado sin vida por uniformados de la Policía y del Cuerpo de Bomberos.

