Tres integrantes de la Armada Nacional estarían involucradas en una red de corrupción que permitía sacar toneladas de estupefacientes por las costas de Tumaco (Nariño).

Se trata de los cabos de la Infantería de Marina Pedro José Pérez López y Carmelo de Jesús Vergara Mercado, y el marinero primero Henry Junior Ahumada Rodríguez, quienes habrían recibido dinero de un grupo delincuencial conocido como ‘Los Radaristas’ a cambio de información relacionada con los controles navales sobre el Pacífico. Esto facilitó el tránsito de lanchas cargadas con cocaína rumbo a Ecuador, México y Estados Unidos.

Los tres uniformados fueron capturados en Tumaco y Cartagena (Bolívar). Un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, cohecho propio, concusión, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Ahumada Rodríguez presuntamente utilizó su cargo como radarista para alertar a la estructura ilegal sobre la ubicación de las embarcaciones de la Armada Nacional.

En uno de los eventos ilícitos que se le atribuye, al parecer, recibió 40 millones de pesos por indicar la localización exacta de un grupo anfibio de la fuerza naval y dar luz verde para la salida de una lancha que ocultaba un cargamento de cocaína.

