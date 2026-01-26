Tropas del Ejército ubicaron tres laboratorios para la producción de pasta base de coca que pertenecerían al ELN – Frente Luis Enrique León Guevara, en la vereda La India, del sector de Alto San Miguel, municipio de Tibú, Norte de Santander.

En las infraestructuras, avaluadas en 295 millones de pesos, se hallaron 660 galones de pasta base de coca en suspensión; 385 galones de ACPM; 180 galones de gasolina; 110 galones de ácido sulfúrico; además de 375 kilogramos de insumos sólidos. En el lugar se inhabilitaron equipos y maquinarías necesarios en la producción de narcóticos.

A través de información de inteligencia se constató que la droga producida en este complejo cocalero con capacidad de producción mensual de 600 kilogramos de estupefaciente sería comercializada en Estados Unidos y Europa. Así mismo, se verificó que las rutas utilizadas para distribuir la droga serían a través de Venezuela.

