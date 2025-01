Trump revoca la visa a Petro, su familia y simpatizantes ¿Sanciones para Colombia?

Las relaciones entre Colombia y EE.UU. parecen cada vez más frágiles luego de la posesión del presidente Donald Trump, sus decisiones en materia migratoria y sus confrontaciones con su homólogo colombiano Gustavo Petro. Más recientemente, Trump anunció una serie de sanciones a Colombia, luego de que Petro señalara que no recibiría aviones americanos con migrantes si no se mejoraban los protocolos y se respetaba a los connacionales en el extranjero.

Por medio de su red social, Truth, el mandatario americano se despachó contra Petro, recriminando que no recibiera los aviones con repatriados:

“Me acaban de informar que a dos vuelos de repatriación desde Estados Unidos, con un gran número de Delincuentes Ilegales, no se les permitió aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública de los Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi Administración que tome de inmediato las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas”, refirió Trump antes de detallar las medidas.

Inicialmente, manifestó un arancel del 25% sobre todos los productos que entran a los EE.UU. con origen colombiano. En una semana subirían a un 50%. Luego, una prohibición de viaje y revocación inmediata de las visas tanto a funcionarios del Gobierno Petro como simpatizantes, familiares y copartidarios del mandatario colombiano.

Así mismo, inspecciones reforzadas en aduana y protección fronteriza a las cargas colombianas, bajo el argumento de “seguridad nacional”.

El tenso momento tiene en alerta a los sectores políticos y económicos de Colombia, que ven con preocupación como las malas relaciones entre Petro y Trump pueden incidir negativamente en la ciudadanía y en las relaciones binacionales que tradicionalmente han sido buenas.