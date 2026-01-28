Un avión Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena de matrícula HK-4709, que realizaba el trayecto entre Cúcuta y Ocaña desapareció del radar.

Las autoridades de Norte de Santander, la Fuerza Aérea Colombiana y la Aeronáutica Civil intensificaron las alertas y a esta hora se encuentran en su búsqueda.

A bordo de la aeronave se encontraban 15 pasajeros, entre ellos, el congresista Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo.

