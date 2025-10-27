La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de feminicidio agravado a un hombre que estaría involucrado en el crimen de su compañera sentimental de 32 años.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre en el barrio Kennedy de Bucaramanga (Santander), cuando el procesado habría atacado a la víctima con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas en el rostro y cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones falleció.

Durante la investigación se pudo determinar que la víctima, al parecer, fue sometida a ciclos de violencia física, sicológica y económica, con quien convivió por un año.

Nota recomendada: La senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, sufrió un accidente automovilístico

Contra el presunto agresor avanza otro proceso en etapa de juicio, por el delito de violencia intrafamiliar en el que la afectada es su expareja.