El cuerpo sin vida de Eduar Feria, un joven del corregimiento Santa Rosa del Bálsamo conocido como ‘Pita, en el municipio de San Antero (Córdoba), fue encontrado por uno de sus familiares dentro de un estanque.

El joven de 24 años murió electrocutado al tratar de conectar una electrobomba estando sumergido dentro del estanque donde fue encontrado.

Eduard fue llevado de inmediato a un centro de salud de dicha localidad del Bajo Sinú, para salvarle la vida, pero ya era demasiado tarde.