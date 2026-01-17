Ir al contenido principal

| Europa Press |

Un soldado muerto y cuatro heridos en un ataque con drones del ELN en Tibú

Al menos un soldado colombiano ha fallecido y otros cuatro han resultado heridos como consecuencia de un ataque con drones del Ejército de Liberación Nacional(ELN) registrado este viernes por la noche en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.

«Hoy, 16 de enero de 2026, en el marco de despliegue de operaciones militares, tropas de Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos, por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado organizado ELN», ha indicado el Ejército Nacional, que ha identificado a la persona fallecida como Juan Esteban González Sánchez.

Las restantes víctimas de este «acto terrorista» han sido, según el propio Ejército, dos suboficiales y dos soldados rasos, todos ellos evacuados por vía aérea a un centro médico especializado de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander.

Las Fuerzas Armadas colombianas han denunciado esta «acción criminal» como una muestra del «constante uso indiscriminado» que el ELN hace de «estas prácticas terroristas que violan los Derechos Humanos e infringen el DIH (Derecho Internacional Humanitario), poniendo en grave riesgo a la población civil».

Los enfrentamientos entre el ELN y el Gobierno de Colombia han ido a más en las últimas semanas, al tiempo que las negociaciones de paz también se han tensado. Este mismo lunes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la propuesta de Acuerdo Nacional planteada por la guerrilla para superar el «conflicto social, político y armado» y advirtió de que podría haber acciones militares conjuntas con Venezuela si el ELN «no se une a la paz, abandonando Venezuela».

Nota recomendada: Diez militares heridos tras un ataque con dron del ELN en Chocó

Europa Press

