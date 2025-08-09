Ir al contenido principal

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se dio a la tarea de retirar 40 mil toneladas de residuos que el gobierno de Iván Duque dejó acumulados en la isla tras el proceso de reconstrucción.

Todos estos residuos serán llevados a Cartagena en donde se procederá a su destrucción total y también aprovechar los elementos que se puedan reciclar.

“Hoy comenzamos a saldar una deuda histórica con la comunidad raizal. Providencia merece recuperar sus espacios y dejar atrás los basureros a cielo abierto que nunca debieron quedar”, afirmó Carlos Carrillo Arenas, director de la UNGRD.

La operación se lleva a cabo mediante un sistema rotativo de tres barcazas: una en carga, otra en tránsito y una tercera en proceso de descarga en Cartagena.

En la capital de Bolívar, los residuos son recibidos en un muelle internacional certificado, luego clasificados en una planta especializada y separados para reciclaje. Materiales como plástico, metal y vidrio serán vendidos, destinando esos recursos a proyectos sociales en Providencia. El resto tendrá disposición final en un relleno sanitario autorizado.

El proceso, liderado por la UNGRD y ejecutado por el Consorcio Providencia Limpia 2024, se desarrolla en cuatro zonas críticas: Magic Garden, South West Bay, el área cercana al aeropuerto El Embrujo y El Laguito.

Cinco camiones realizan hasta 30 viajes diarios para trasladar los escombros hacia el muelle, donde una grúa los carga en embarcaciones de mayor capacidad.

Confidencial Noticias

[email protected]
