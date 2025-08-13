La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, alertó a los ciudadanos por un nuevo caso de intento de fraude en el que personas inescrupulosas, haciéndose pasar por funcionarios de la entidad, ofrecen supuestas ayudas económicas a cambio de pagos anticipados.

En el caso más reciente, un ciudadano fue contactado telefónicamente y le informaron que tenía derecho a una ayuda por valor de $1.800.000, pero que para recibirla debía consignar $500.000 y reclamarla en una dirección en Bogotá. Caso que ya fue puesto en conocimiento ante las autoridades competentes.

Ante esta situación, la Unidad para las Víctimas hace un llamado a la comunidad para que esté alerta, recordando que la Entidad no solicita pagos, consignaciones ni transferencias para acceder a programas, beneficios o ayudas.

Asimismo, se invita a las víctimas y a la ciudadanía en general a no entregar información personal, financiera o documentos a terceros no autorizados, y a verificar cualquier comunicación directamente con las líneas oficiales de atención.

En caso de recibir llamadas, mensajes o correos sospechosos, se recomienda:

• No realizar ningún tipo de pago ni consignación.

• Reportar el hecho a la Policía Nacional o a la Fiscalía General de la Nación.

• Informar de inmediato a la Unidad para las Víctimas a través de sus canales oficiales.

• Reportar casos de presuntos fraudes o estafas.

Justamente, la entidad implementa la estrategia antifraude “Yo tramito sin tramitadores”, una campaña diseñada especialmente para informar y empoderar a las víctimas del conflicto armado, ayudándolas a prevenir engaños y estafas relacionadas con trámites que pueden realizar de manera gratuita y autónoma ante la Unidad para las Víctimas.