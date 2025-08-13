Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, alertó a los ciudadanos por un nuevo caso de intento de fraude en el que personas inescrupulosas, haciéndose pasar por funcionarios de la entidad, ofrecen supuestas ayudas económicas a cambio de pagos anticipados.

En el caso más reciente, un ciudadano fue contactado telefónicamente y le informaron que tenía derecho a una ayuda por valor de $1.800.000, pero que para recibirla debía consignar $500.000 y reclamarla en una dirección en Bogotá. Caso que ya fue puesto en conocimiento ante las autoridades competentes.

Ante esta situación, la Unidad para las Víctimas hace un llamado a la comunidad para que esté alerta, recordando que la Entidad no solicita pagos, consignaciones ni transferencias para acceder a programas, beneficios o ayudas.

Asimismo, se invita a las víctimas y a la ciudadanía en general a no entregar información personal, financiera o documentos a terceros no autorizados, y a verificar cualquier comunicación directamente con las líneas oficiales de atención.

En caso de recibir llamadas, mensajes o correos sospechosos, se recomienda:

• No realizar ningún tipo de pago ni consignación.
• Reportar el hecho a la Policía Nacional o a la Fiscalía General de la Nación.
• Informar de inmediato a la Unidad para las Víctimas a través de sus canales oficiales.
• Reportar casos de presuntos fraudes o estafas.

Justamente, la entidad implementa la estrategia antifraude “Yo tramito sin tramitadores”, una campaña diseñada especialmente para informar y empoderar a las víctimas del conflicto armado, ayudándolas a prevenir engaños y estafas relacionadas con trámites que pueden realizar de manera gratuita y autónoma ante la Unidad para las Víctimas.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

La razón por la que Gustavo Petro no asistió al funeral de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
Aunque se pensó que el presidente de la república, Gustavo Petro, asistiría a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, este no se hizo presente ni en el Capitolio Nacional en la cámara ardiente, ni en la misa en la Catedral Primada. Desde su…
Siga leyendo

Fiscalía no llevará a juicio a la exministra Cecilia Álvarez

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación retiró la acusación en contra de la exministra de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez. De acuerdo con el ente investigador: «Tal como lo igualmente lo tienen señalado las decisiones referenciadas…
Siga leyendo

Colombianos asisten al Capitolio Nacional para despedir al senador Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | ,
Miles de colombianos han acudido a la capilla ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, que murió el lunes en el hospital tras permanecer desde el pasado mes de junio hospitalizado después de ser víctima de un atentado durante un acto de…
Siga leyendo

Unión Europea rechaza el asesinato de Miguel Uribe Turbay y pide abandonar la polarización

| Europa Press | ,
La Unión Europa ha expresado este martes sus condolencias por la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña a las afueras de Bogotá, al tiempo…
Siga leyendo

María Fernanda Rojas asegura que los nuevos proyectos de transporte deben mejorar la vida comunitaria

| Confidencial Noticias | ,
El Ministerio de Transporte adoptó un nuevo enfoque que busca poner a las personas como objetivo principal de los proyectos de infraestructura de movilidad. Con la nueva norma se obliga a estructurar los futuros proyectos de transporte con lineamientos…
Siga leyendo