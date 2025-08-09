La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) ha emitido una alerta temprana al sector agropecuario colombiano ante la probable llegada del fenómeno de La Niña entre noviembre de 2025 y enero de 2026, con una probabilidad del 50% según el más reciente boletín agroclimático.

Actualmente, el país mantiene una condición ENSO-neutral, es decir, sin presencia de El Niño ni La Niña; sin embargo, los pronósticos apuntan a un cambio en los patrones climáticos que podría intensificar las lluvias hacia finales del año. Alfonso Triana, profesional especializado de la UPRA, señaló que “el sector agropecuario debe atender las advertencias para prevenir los riesgos que pueden surgir por excesos hídricos”.

Durante los meses de julio y agosto —típicamente más secos en la región Andina— se han registrado lluvias por encima del promedio en departamentos como Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, lo que ya genera un riesgo moderado de exceso de humedad, especialmente en suelos aluviales o de difícil drenaje.

Cultivos y regiones en riesgo por exceso de lluvias

Entre octubre y diciembre, periodo tradicionalmente más lluvioso, se espera un aumento en el riesgo de afectaciones en cultivos sensibles al exceso hídrico como el plátano, banano, aguacate, cacao y café. También se prevén remociones en masa y crecientes súbitas en cuencas hidrográficas.

Las zonas más vulnerables identificadas incluyen:

Región Andina : 18.200 hectáreas en riesgo bajo, principalmente en Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

: 18.200 hectáreas en riesgo bajo, principalmente en Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Región Pacífica : 2.300 hectáreas en riesgo, especialmente en municipios del Valle del Cauca.

: 2.300 hectáreas en riesgo, especialmente en municipios del Valle del Cauca. Amazonía y Orinoquía : Riesgo bajo, con vigilancia especial en Putumayo y Meta.

: Riesgo bajo, con vigilancia especial en Putumayo y Meta. Región Caribe: Riesgo general bajo, pero posibles eventos extremos como vientos fuertes y lluvias intensas que afectarían cultivos como plátano y banano.

Preocupación en zonas ACFEC y pequeños productores

Los territorios de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC) también enfrentan posibles impactos. Entre julio y diciembre, 66.603 hectáreas ACFEC estarían en riesgo bajo por excesos hídricos, particularmente en Antioquia, Huila, Boyacá, Cundinamarca y Putumayo, donde predomina la producción de pequeños agricultores.

La UPRA enfatiza la importancia de asistencia técnica, monitoreo constante y acciones preventivas, dado que estos territorios son más vulnerables a los efectos de la variabilidad climática.

Recomendaciones clave para mitigar impactos climáticos

Desde la Mesa Técnica Agroclimática Nacional (MTA) y la UPRA, se insta a los productores agropecuarios a:

Consultar periódicamente el boletín agroclimático del IDEAM .

. Programar siembras y labores agrícolas con base en predicciones climáticas actualizadas .

. Adoptar buenas prácticas de manejo de suelos y aguas , para evitar inundaciones o pérdida de cultivos.

, para evitar inundaciones o pérdida de cultivos. Establecer planes de contingencia, especialmente en zonas con antecedentes de afectación por lluvias o sequías.

“El cambio climático exige una planeación inteligente del uso del suelo y el agua. La preparación es clave para asegurar la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la sostenibilidad del campo colombiano”, indicó Eliecer Díaz, experto agroclimático de la UPRA.

Principales cifras del boletín agroclimático – julio 2025

96.028 hectáreas con riesgo bajo de exceso hídrico dentro de la frontera agrícola.

dentro de la frontera agrícola. 66.603 hectáreas ACFEC en igual condición.

en igual condición. Cundinamarca (8.700 ha), Boyacá (6.500 ha), Putumayo (6.400 ha) y Valle del Cauca (2.300 ha) : departamentos con mayor riesgo.

: departamentos con mayor riesgo. 14 municipios de Antioquia, Boyacá, Huila y Cundinamarca con cultivos clave bajo amenaza.

con cultivos clave bajo amenaza. Alerta por incendios forestales entre julio y septiembre, por secamiento de cobertura vegetal.

Además de la afectación directa a cultivos, estos eventos climáticos pueden generar dificultades en la movilidad rural, retrasos en cosechas, afectaciones a la infraestructura hídrica y mayores costos en logística y transporte de alimentos. Por eso, la UPRA insiste en la asistencia técnica personalizada en estos territorios y la implementación de prácticas agroecológicas para mejorar la resiliencia climática.