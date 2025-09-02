Medicina Legal emitió el dictamen que indica que la niña Valeria Afanador, estudiante de un colegio en el municipio de Cajicá (Cundinamarca), murió producto de ahogamiento al caer al rio ubicado detrás del plantel.

«Según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido», indica el documento.

Indica Medicina Legal además que la niña «aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias al estar en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición » y que no se encontraron rasgos de violencia física en su cuerpo.

El abogado Julián Quintana anunció que seguirá insistiendo a la Fiscalía General de la Nación para que continue la investigación, porque de acuerdo a sus consideraciones, «la menor no habría salido sola del Colegio.

«El ahogamiento hace parte de un informe preliminar, sin embargo, una cosa es la causa de la muerte y otra es lo que derivó a la muerte. La Fiscalía se ha comprometido a investigar en esa vía», afirmó Quintana.