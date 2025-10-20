La Unidad para las Víctimas y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) firmaron el Convenio 2199 de 2025, con el propósito de facilitar el acceso al crédito rural a las personas víctimas del conflicto armado en Colombia que desarrollan actividades en el sector agropecuario. Esta iniciativa busca fortalecer sus proyectos productivos y brindar herramientas financieras que contribuyan a su reparación y sostenibilidad económica.

El convenio, que entró en vigencia el 9 de octubre de 2025, contempla una inversión superior a los $1.643 millones, recursos que serán aportados en su totalidad por la Unidad para las Víctimas. Estos fondos estarán destinados a subsidiar la tasa de interés de una línea especial de crédito, lo que permitirá reducir los costos financieros para quienes accedan a este beneficio.

Gracias a esta alianza, las víctimas que accedan al crédito pagarán una menor tasa de interés, ya que la Unidad cubrirá hasta dos puntos porcentuales efectivos anuales (E.A.). Los subsidios se asignarán por orden de solicitud, hasta agotar los recursos disponibles o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que representa una oportunidad concreta para impulsar el desarrollo económico de esta población en el campo colombiano.

«Con este convenio impactaremos positivamente a más de 1.400 víctimas del conflicto armado, fortaleciendo sus proyectos agropecuarios. Es una inversión significativa que facilita créditos con intereses bajos y contribuye al cierre de brechas en el campo colombiano», afirmó el director general de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero.

