Video revela el momento en que Valeria Afanador desaparece del colegio al traspasar uno de sus límites

Un video de las cámaras ubicadas en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, localizado en el municipio de Cajicá (Cundinamarca), divulgado por Noticias Caracol, revela los últimos minutos acontecidos en la cancha deportiva de la institución minutos antes de que la menor desapareciera sin dejar rastros.

En el video se observa a la menor traspasar por seis veces consecutivas una barrera conformada por árboles de tamaño mediano que colindan con un rio.

La niña realiza la acción sin ser vistas por algunos estudiantes que se encontraban en el lugar y dos personas adultas. Esta revelación deja en entredicho la seguridad del plantel educativo.

La menor desapareció el pasado 12 de agosto, durante la jornada escolar en el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba. Desde entonces las autoridades no han cesado en su búsqueda.

