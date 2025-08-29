Ir al contenido principal

Video revela el momento en que Valeria Afanador desaparece del colegio al traspasar uno de sus límites

Un video de las cámaras ubicadas en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, localizado en el municipio de Cajicá (Cundinamarca), divulgado por Noticias Caracol, revela los últimos minutos acontecidos en la cancha deportiva de la institución minutos antes de que la menor desapareciera sin dejar rastros.

En el video se observa a la menor traspasar por seis veces consecutivas una barrera conformada por árboles de tamaño mediano que colindan con un rio.

La niña realiza la acción sin ser vistas por algunos estudiantes que se encontraban en el lugar y dos personas adultas. Esta revelación deja en entredicho la seguridad del plantel educativo.

La menor desapareció el pasado 12 de agosto, durante la jornada escolar en el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba. Desde entonces las autoridades no han cesado en su búsqueda.

Liberan a los 34 militares secuestrados en el Guaviare

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare. La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo…
Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables

| Confidencial Noticias | , ,
Por: David Benítez Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio…
Gustavo Petro ordena un refuerzo militar en la frontera con Venezuela

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas militares reforzar su presencia en la frontera con Venezuela por la región del Catatumbo. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir…
¿Llega un cachaco a la consulta de La Fuerza de las Regiones?

| Periodista Infiltrado | , ,
Al terminar el debate convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, fue bastante notoria una conversación muy amena y amistosa entre los precandidatos, Héctor Olimpo Espinosa y Jairo Clopatofsky, quienes además de hablar muy amistosamente…
Privan de libertad por siete años al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
Un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de…
