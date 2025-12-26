Al menos 250 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en las últimas horas en la región de Catatumbo como consecuencia de un nuevo aumento de los combates entre el Frente 33 de las disidencias de las disueltas FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La región, que incluye una decena de municipios y hace frontera con Venezuela, viene sufriendo en el último año un aumento de las disputas entre ambos grupos armados, lo que ha provocado una grave crisis humanitaria que ha puesto en grave riesgo a cientos de miles de personas, obligadas al confinamiento o a desplazarse.

En las últimas horas se han recrudecido los enfrentamientos en los municipios de La Gabarra y Tibú, ubicados en el departamento de Norte de Santander. Esto ha provocado que decenas de familias se hayan tenido que refugiar en una escuela cercana. «Hemos recibido información de personas que se encuentran heridas y requieren atención médica urgente», ha alertado la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, su titular, Iris Marín, ha pedido en X al ELN y al Frente 33 que cesen de inmediato los combates y permitan a los servicios médicos entrar en la zona para evacuar a los heridos y poder atender al resto.

Ante estos hechos, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha hecho un llamamiento a las «autoridades competentes y a la comunidad internacional» para que ayude a las comunidades afectadas. «Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos», ha escrito en X.

«Sabemos que la paz y la justicia social en el Catatumbo solo serán posibles con respeto, protección y presencia institucional que responda a las necesidades reales de su gente y en estamos comprometidos como Gobierno nacional», ha añadido.

En lo que va de año, esta disputada territorial por los beneficios que genera el control de una de las zonas con mayores recursos naturales del país ha dejado un centenar de muertos y miles de personas desplazadas o confinadas. A pesar de esta riqueza, la región presenta uno de los índices de pobreza y desarrollo.

Ante la falta histórica de la presencia y estructuras del Estado, los diferentes grupos armados se han disputado durante décadas una zona cuyas características la hace idónea para el narcotráfico y el trasiego de otras economías ilícitas.