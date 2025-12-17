Para muchos el nombre de Alex Kleitman no significa nada, para el pueblo judío es y será ejemplo de pundonor y resiliencia por una mejor sociedad y un mundo decente. Kleitman debió por razones de su fe afrontar desde niño el odio, el mismo que sufrió en su ancianidad. Nació en 1939 en Odessa, Ucrania, bajo la confederada URSS. Los soviéticos bajo la mano fuerte de Stalin imponían el terror. Durante la Segunda Guerra Mundial siendo apenas un infante, debió permanecer en los campos de concentración conocidos como gulags establecidos en la gélida Siberia. Kleitman sería liberado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Algo que ningún niño debería padecer.

Luego de su liberación, regresó a Ucrania, donde conocería a Larissa, víctima también de campos de concentración, con quien se casaría. Juntos migraron a Australia buscando un lugar pacífico para realizar su proyecto de vida. Se establecieron en las afueras de Sídney, Kleitman era un reconocido conferenciante que, junto con su esposa concibieron dos hijos y tuvieron once nietos, alegrías de sus vidas.

El pasado 14 de diciembre, los Kleitman como hacían desde hace 14 años, asistieron a la Playa Bondi ubicada a 30kms de Sídney para la celebración judía de Hanukka, en la que se honra el significado del milagro judío de la luz. Kleitman que llevaba cerca de 60 años de matrimonio, nunca imaginó lo que estaba por suceder. Repentinamente, dos terroristas disparan rifles de alta precisión indiscriminadamente contra los partícipes, asesinando a 16 personas e hiriendo a 40 más. La víctima más joven, Matilda, una niña, y la mayor, un hombre de 87 años, sí, Alex Kleitman, quien falleció heroicamente al recibir un disparo en la parte posterior del cráneo mientras servía de escudo para proteger con su humanidad a su amada Larissa.

Alex Kleitman es un símbolo. Representa a todas las víctimas del ayer y del hoy de la persecución de la que ha sido sujeto el pueblo judío durante milenios y que, nuevamente se repite con tempestades de odio hacia este amado y valiente pueblo. Kleitman fue agraviado por dos siglos, padeció el odio y la persecución Nazi y comunista imperante en la Europa de la primera parte del siglo XX y, también afrontó el antisemitismo que bajo la bandera del progresismo de la primera cuarta parte del Siglo XXI campante reverdece. Odio efervescente con el abominable acto terrorista del 07 de octubre de 2023 que apagó la vida de 1.200 personas y dejó a 250 secuestradas y torturadas por los terroristas de Hamas en Israel. Entre tanto, Gobiernos e instituciones hacen mutis por el foro, restan importancia al hecho o simplemente voltean su mirada para otro lado.

Kleitman fue revictimizado. Su pellejo arrugado y duro por el rechazo; sino trágico haber nacido judío y profesado la fe judía. En su infancia, exclusión y abandono gubernamental. En su senectud, odio y violencia terrorista le arrebató la vida como a otros muchísimos más. Kleitman y su esposa fueron migrantes que llegaron a Australia huyendo de la violencia, tras paz y seguridad. Probablemente lo mismo pretendieron los terroristas, también inmigrantes que, pagaron la hospitalidad australiana con balas engastadas de dolor, sangre y angustia dirigidas hacia familias integrantes de una comunidad que celebraba Hanukka.

¡Basta ya! el mundo tiene que mirar hacia Israel para seguir su ejemplo como nación elegida por Di-os. Los Gobiernos deben dejar la permisividad para con los grupos de odio incitados por algunos gobernantes, artistas, políticos, deportistas, docentes e influenciadores que destilan odio contra Israel. Ser judío es motivo de orgullo apreciativo. En estos tiempos, se requiere mayor judaísmo, como reza la plegaria: “Soberano de toda la humanidad, aleja del corazón de las personas la intolerancia, el odio y la envidia”. Buen Alex Kleitman, (5699-5786) Zichrono livracha.

León Ferreira